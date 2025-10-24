Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Freitagabend mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Ulta Beauty-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 519,05 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 1,0 Prozent auf 519,05 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ulta Beauty-Aktie bisher bei 518,07 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 526,16 USD. Zuletzt wechselten 46.440 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (572,11 USD) erklomm das Papier am 09.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Kursplus von 10,22 Prozent wieder erreichen. Am 14.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 309,02 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 40,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Ulta Beauty-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ulta Beauty am 28.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,78 USD gegenüber 5,30 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,79 Mrd. USD – ein Plus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ulta Beauty 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 24,47 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

