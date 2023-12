Umbau im Depot: So bewegt ein Vorstand die fashionette-Aktie

DD-Meldung

fashionette gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Bei fashionette kam es am 06.12.2023 zu einem Insidertrade. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 08.12.2023 ein. Vogelsang, Laura, Vorstand, baute das eigene Depot am 06.12.2023 um fashionette-Anteile aus. Vogelsang, Laura erwarb 650 Aktien zu einem Kurs von je 6,58 EUR. Die fashionette-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 0,90 Prozent im Plus bei 6,46 EUR.

Die fashionette-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um 1,20 Prozent auf 6,32 EUR nach. Insgesamt ist fashionette aktuell 40,55 Mio. Euro wert. 6.200.000 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Vogelsang, Laura tätigte zuvor am 01.12.2023 einen Insidertrade. Damals deckte sich Vogelsang, Laura mit 830 fashionette-Aktien zu jeweils 6,70 EUR ein.

Redaktion finanzen.net