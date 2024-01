Umbau im Depot: So bewegt ein Vorstand die HUGO BOSS-Aktie

Insidertrade

Bewegung bei HUGO BOSS: So änderte ein Insider sein Portfolio.

Kürzlich kam es bei HUGO BOSS zu Directors' Dealings. Offiziell gemeldet wurde die Transaktion am 19.01.2024. Vorstand Grieder, Daniel Heinrich stockte am 18.01.2024 sein Investment in HUGO BOSS-Aktien auf. Grieder, Daniel Heinrich erstand 15 Aktien zu je 58,48 EUR. An diesem Tag stieg die HUGO BOSS-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 0,70 Prozent auf 58,14 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung von HUGO BOSS nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 0,30 Prozent auf 58,26 EUR. Im Handelsverlauf wurden 303 HUGO BOSS-Aktien umgesetzt. Die HUGO BOSS-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 3,99 Mrd. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 69.016.168 Wertpapiere.

Davor tätigte Grieder, Daniel Heinrich am 18.01.2024 ein Eigengeschäft. Es wurde ein Kauf von 45 HUGO BOSS-Aktien zu je 58,50 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net