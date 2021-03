TUI-Aktie schwächer: TUI verzeichnet für Sommer massiv weniger Buchungen als im Vorjahr - Chef blickt zuversichtlich nach vorn

Aktien in diesem Artikel TUI 4,17 EUR

-4,54% Charts

News

Analysen

Die Buchungen liegen damit um 60 Prozent unterhalb des vergleichbaren Stands für den Sommer 2019, wie der Konzern anlässlich seiner Hauptversammlung am Donnerstag mitteilte. TUI sprach aber dennoch von einem "ermutigenden Niveau". Ein höherer Anteil gebuchter Pauschalreisen lasse die Durchschnittspreise für den Sommer 2021 um 22 Prozent steigen.

Die Gesamtkapazitäten für die Hauptreise-Monate ab Juli 2021 wurden auf 75 Prozent von zuvor 80 Prozent angepasst. Der Konzern sei flexibel, um die Kapazität kurzfristig wieder zu erhöhen, sobald weitere Fortschritte bei der Pandemie-Bewältigung und den Impfkampagnen erreicht sind, Reisebeschränkungen aufgehoben werden und die Kundennachfrage steige, teilte TUI mit.

Die Liquidität sei nach dem Abschluss des dritten Finanzierungspaktes einschließlich einer Kapitalerhöhung weiterhin gesichert. TUI verfügte zum 22. März über Barmittel und abrufbare Fazilitäten in Höhe von 1,6 Milliarden Euro.

TUI-Chef blickt trotz Pandemie zuversichtlich nach vorn

Der mit staatlicher Hilfe gerettete Reisekonzern TUI sieht langfristig unverändert gute Perspektiven für den Tourismus. "Der Markt ist da, die Kunden wollen reisen - das haben wir schon in der Krise immer wieder gesehen, wenn wir gewisse Korridore geöffnet haben", sagte Konzernchef Fritz Joussen den Aktionären bei der virtuellen Hauptversammlung. Die Bedingungen dafür müssten allerdings von der Politik geschaffen werden. Im laufenden Geschäftsjahr werde TUI noch von den negativen finanziellen Auswirkungen der Pandemie belastet, sagte Joussen weiter.

"Wir erwarten unverändert einen signifikant positiven Mittelzufluss an Working Capital und eine Entwicklung der Nettokosten in Richtung Cash-Breakeven, sobald sich Geschäft und Buchungen normalisieren", sagte Joussen weiter. "Das weitere Pandemiegeschehen kann in finanzieller Hinsicht aber nur schwer prognostiziert werden." Eine konkrete Prognose für das Geschäftsjahr 2020/21 traut sich der Konzern deshalb nicht zu.

Für den Sommer 2021 hat der Reisekonzern bislang Buchungen von 2,8 Millionen Gästen erhalten, einschließlich Umbuchungen und Einlösungen von Gutscheinen für ausgefallene Reisen. Die Buchungen liegen damit zwar um 60 Prozent unterhalb des vergleichbaren Stands für den Sommer 2019 - aber mehr als die etwa 2,5 Millionen Kunden, die TUI in den inzwischen 12 Monaten in den Urlaub bringen konnte. Das waren nur etwa 10 Prozent eines normalen Jahres, wie Joussen ausführte.

"Wenn Lockerungen zum Teil schon im April und - vielleicht noch wichtiger - glaubhaft für den Sommer gelten, dann werden wir noch in diesem Jahr ein gutes Sommergeschäft im Tourismus sehen", sagte er. "Zumindest im Vereinigten Königreich stehen die Chancen dafür gut." Insbesondere durch den Rückfluss des im Zuge der Pandemie abgeflossenen Working Capital sollten dem Konzern bis zu ca. 2 Milliarden Euro liquide Mittel zufließen.

Auf XETRA kostet eine TUI-Aktie zeitweise mit 4,21 Euro 1,16 Prozent weniger.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: TUI