Umfrage: 30 Prozent befürchten Stromausfall wie in Berlin

16.01.26 08:55 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Brandanschlag und dem tagelangen Stromausfall in Berlin befürchtet laut einer aktuellen Umfrage knapp jeder Dritte, von einem ähnlichen Fall betroffen zu sein. Im ZDF-"Politbarometer" gaben insgesamt 30 Prozent der Befragten an, sich sehr große (7 Prozent) oder große (23 Prozent) Sorgen zu machen, dass es bei ihnen zu Hause zu einem ähnlichen Stromausfall kommen könnte. 47 Prozent sind weniger und 22 Prozent sind gar nicht besorgt.

Die Umfrage ist nach Angaben der Forschungsgruppe Wahlen repräsentativ für die Wahlberechtigten in Deutschland. Zwischen dem 13. und 15. Januar wurden 1.245 Personen befragt.

Kurz nach dem Jahreswechsel erlebte Berlin nach einem vermutlich von Linksextremisten verursachten Brandanschlag den größten Blackout in der Nachkriegsgeschichte. Betroffen waren rund 100.000 Menschen im Südwesten der Hauptstadt. Am vergangenen Mittwoch konnte der Schaden behoben werden./csd/DP/jha