DAX25.127 ±0,0%Est505.904 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,17 -0,2%Nas23.460 -0,5%Bitcoin78.194 ±0,0%Euro1,1650 -0,3%Öl61,57 +2,0%Gold4.452 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Amazon 906866 SAP 716460 Infineon 623100 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach neuem Rekord letztlich stabil -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Tesla, Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Chevron, ExxonMobil, Bitcoin im Fokus
Top News
Wie viel Gewinn eine Investition in Solana von vor 5 Jahren eingebracht hätte Wie viel Gewinn eine Investition in Solana von vor 5 Jahren eingebracht hätte
USD Coin: Hätte sich eine Anlage von vor 1 Jahr gerechnet? USD Coin: Hätte sich eine Anlage von vor 1 Jahr gerechnet?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

Umfrage: Vertrauen der Deutschen in die USA auf Tiefststand

08.01.26 18:07 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Drei Viertel der Deutschen halten einer Umfrage zufolge die USA für einen Partner, dem man nicht vertrauen kann. Das ist das Ergebnis des ARD-"Deutschlandtrends", wie der Westdeutsche Rundfunk (WDR) mitteilte. In der Befragung von Infratest dimap gaben demnach nur 15 Prozent an, die USA sei ein vertrauenswürdiger Partner - der laut WDR bislang tiefste Wert für die USA im ARD-"Deutschlandtrend".

Wer­bung

Zum Vergleich: Derzeit halten den Angaben nach 78 Prozent Frankreich für einen vertrauenswürdigen Partner und 74 Prozent Großbritannien. Die Ukraine sehen demnach 40 Prozent als vertrauenswürdigen Partner, während 48 Prozent der Befragten meinen, Deutschland könne der Ukraine nicht vertrauen. Russland halten lediglich 9 Prozent für einen vertrauenswürdigen Partner und 83 Prozent für keinen vertrauenswürdigen Partner. Die Umfrage ist nach Angaben des Senders repräsentativ.

Laut Mitteilung machen sich 62 Prozent der Deutschen zudem um das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland sehr große oder große Sorgen. Das sind vier Prozentpunkte weniger als noch im März 2025. Donald Trump hatte im Januar vergangenen Jahres zum zweiten Mal das Amt des US-Präsidenten übernommen.

Für den "Deutschlandtrend" befragte Infratest dimap 1.323 Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland von Montag bis Mittwoch dieser Woche zufällig telefonisch und online. Die Fehlertoleranz wird mit plus/minus zwei bis drei Prozentpunkten angegeben. Der tatsächliche Wert kann also in diesem Bereich liegen./mkk/DP/men