Lyft-Aktie nachbörslich unentschlossen: Lyft verbucht weiter Verluste

Aktien in diesem Artikel Lyft 39,20 EUR

-1,26% Charts

News

Analysen

Der Börsenneuling Lyft hat am Mittwoch US-nachbörslich seine Bilanz für das dritte Quartal 2019 vorgestellt. Der Ride-Sharing-Anbieter verbuchte dabei einen Verlust je Aktie in Höhe von 1,57 US-Dollar, während Experten zuvor einen Verlust je Aktie von 0,81 US-Dollar erwartet hatten. Da die Lyft-Aktie erst seit dem Frühjahr an der Börse gehandelt wird, liegen keine Vergleichswerte aus dem Vorjahr vor. Im vorangegangenen zweiten Quartal 2019 hatte der Verlust je Aktie jedoch 0,68 US-Dollar betragen. Umsatzseitig stehen 955,6 Millionen US-Dollar in den Büchern - hier hatten Analysten 904 Millionen US-Dollar erwartet, nach 867 Millionen US-Dollar im vorherigen Quartal.

Die Lyft-Aktie tendierte in einer ersten Reaktion im nachbörslichen Handel um 1,68 Prozent höher bei 44,85 US-Dollar. Inzwischen fällt das Papier aber auf rotes Terrain und verliert 2,06 Prozent auf 43,20 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com