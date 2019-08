freenet-Aktie fällt: Nach stabilem Quartal Prognose bestätigt

Das Unternehmen steigerte sowohl die Umsätze als auch den Kundenstamm leicht. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte die im TecDAX notierte freenet AG

In den ersten drei Monaten lag der Umsatz mit 699,1 Millionen Euro 0,4 Prozent über Vorjahr, wie der Konzern mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag mit 107,5 Millionen knapp unter dem Vorjahreswert von 108,1 Millionen Euro. Das Nettoergebnis sank den weiteren Angaben zufolge auf 55,5 Millionen nach 61,3 Millionen im Vorjahr.

Analysten hatten freenet beim Umsatz nur 691,4 Millionen und beim operativen Ergebnis nur 106,3 Millionen zugetraut. Beim Nettoergebnis wurde mit 53,7 Millionen ebenfalls weniger erwartet.

Der freie Cashflow sank spürbar auf 81,5 Millionen von 96,8 Millionen, liege aber in der eigenen Quartalsspanne von 75 bis 85 Millionen Euro, so freenet.

2019 will freenet den Umsatz weiterhin stabil halten. Das EBITDA soll 420 bis 440 Millionen Euro betragen, der freie Cashflow zwischen 240 Millionen und 260 Millionen Euro liegen.

freenet-Aktie nach Zahlen schwächer

Nach deutlichen Verlusten am Morgen verliert die freenet-Aktie zum Mittag nur noch 0,4 Prozent auf 17,48 Euro.

Die Zahl der Vertragskunden habe sich wie so oft im zweiten Quartal schwach entwickelt, merkte Ulrich Rathe vom Broker Jefferies hierzu an. Ähnliches gelte für den Umsatz in diesem Segment. Im ersten Quartal hätten die Umsätze noch zugelegt. Auch der operative Gewinn (Ebitda) im Mobilfunk sei leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

FRANKFURT (Dow Jones) / (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: freenet, JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images