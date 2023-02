Sixt-Aktie steigt: Sixt will Dividende für 2022 deutlich anheben

Wie der MDAX -Konzern mitteilte, schlägt der Vorstand eine Dividende von 4,11 Euro je Stammaktie und 4,13 Euro je Vorzugsaktie sowie eine Sonderdividende von 2,00 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie vor. Für das Jahr 2021 hatte die Sixt SE 3,70 Euro je Stammaktie und 3,72 Euro je Vorzugsaktie gezahlt.

Hintergrund des Dividendenvorschlags ist laut Sixt das "sehr positive" Ergebnis im vergangenen Jahr mit einem Konzernergebnis vor Steuern (EBT) von 550 Millionen Euro und einer EBT-Rendite von 17,9 Prozent, die bisherige sowie die erwartete Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr.

Für das erste Quartal zeichne sich eine Umsatzsteigerung von 10 bis 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal (580,8 Millionen Euro) ab sowie ein Konzernergebnis vor Steuern zwischen 20 und 40 (Vorjahr: 93,5) Millionen Euro. Wie Sixt erläuterte, sind das erste und zweite Quartal von Sondereffekten geprägt, die im Wesentlichen darauf zurückzuführen sind, dass sich Personalbestand und Flottengröße Anfang 2022 pandemiebedingt noch auf einem ungewöhnlich niedrigen Niveau befanden, was sich positiv auf die Kostensituation im ersten Quartal 2022 ausgewirkt habe. Zudem werde der Marketingaufwand im ersten Quartal 2023 infolge der derzeit laufenden großen US-Kampagne im Vergleich zu früheren Jahren hoch sein.

Für das Gesamtjahr 2023 stellte Sixt einen "erheblichen" Anstieg des Konzernumsatzes gegenüber 2022 und ein Konzernergebnis vor Steuern im Bereich von 430 bis 550 Millionen Euro in Aussicht. Diese Prognose basiere auf einer Nachfrage, die sich, wie auch schon im vergangenen Jahr und in den ersten Wochen dieses Jahres zu beobachten war, wieder dem Niveau vor der Pandemie annähere, dies jedoch zu höheren Preisen.

Jefferies belässt Sixt auf 'Buy' - Ziel 130 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die starken vorläufigen Zahlen des Autovermieters für 2022 entsprächen den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die positive Überraschung sei der sehr solide Ausblick auf 2023 mit einem in Aussicht gestellten starken Anstieg der Umsätze im Vergleich zu 2022.

Die Sixt-Aktie gewann via XETRA zu Handelsende 5,78 Prozent auf 128,10 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones) / NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com