Intel-Aktie hebt vorbörslich ab: Intel verdient mehr als erwartet und zeigt sich für 2020 optimistisch

Zu verdanken war dies einer gestiegenen Nachfrage nach Chips für Datenzentren und PCs. Die Aktie legte in einer ersten Reaktion im nachbörslichen Handel um 6 Prozent zu. Auch am Freitag geht es vorbörslich an der Nasdaq um 5,57 Prozent nach oben auf 66,85 US-Dollar.

Im Schlussquartal hat Intel unter dem Strich 6,91 Milliarden US-Dollar verdient nach 5,2 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 1,52 Dollar nach 1,28 im Vorjahr. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 1,25 Dollar gerechnet.

Der Umsatz stieg um 8 Prozent auf 20,21 Milliarden Dollar. Hier hatten die Analysten im Konsens 19,23 Milliarden prognostiziert.

Intel selbst hatte einen Umsatz von 19,2 Milliarden Dollar und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,25 Dollar in Aussicht gestellt.

Im Geschäftsjahr 2019 summierte sich der Umsatz auf 71,97 Milliarden Dollar. Noch im Oktober hatte Intel mit einem Jahresumsatz von 71 Milliarden Dollar gerechnet.

Für das laufende Geschäftsjahr stellt Intel einen Umsatz von 73,5 Milliarden Dollar in Aussicht. Damit ist das Unternehmen optimistischer als der Analystenkonsens, der bislang bei 70,98 Milliarden Dollar liegt.

NEW YORK (Dow Jones)

