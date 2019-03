Nemetschek will weiter wachsen und ändert Vorstandsstruktur - Aktie profitiert

Der im MDAX und TecDAX notierte Konzern gab zudem eine Vorstandsstruktur bekannt, mit der ein stärkerer Fokus auf Kunden- und Marktsegmente gelegt werde. Zudem würden die Holding und die Sparten enger miteinander verzahnt. Die Anfang Februar berichteten vorläufigen Jahreszahlen bestätigte das Unternehmen.

Für 2019 erwartet die Nemetschek SE ein Umsatzwachstum von 17 bis 19 Prozent auf 540 bis 550 Millionen Euro. Das Unternehmen werde im laufenden Jahr rund 10 bis 12 Millionen Euro zusätzlich in bereits begonnene strategische Projekte investieren. Die EBITDA-Marge soll trotz der Investitionen in der Bandbreite von 25 und 27 Prozent liegen.

Das neue Vorstandsteam besteht weiterhin aus CEO Patrik Heider, der zudem als CFOO (Chief Financial and Operating Officer) auch das Finanz- und das operative Geschäft verantwortet. Vorstand Viktor Várkonyi wurde zum Chief Division Officer, Planning & Design Division ernannt. Seine bisherige Funktion als CEO der Marke Graphisoft legte er nieder. Jon Elliott, CEO der Marke Bluebeam, wurde in den Vorstand als Chief Division Officer, Build & Construct Division, bestellt. Er bleibt in Personalunion CEO von Bluebeam.

Darüber hinaus wurde Koen Matthijs zum Chief Division Officer, Operate & Manage Division, bestellt. Matthijs war zuvor CEO der belgischen Anbieters von Gebäudemangementsoftware MCS Solutions, den Nemetschek 2018 übernommen hat.

Nemetschek-Aktien steuern Rekordhoch an

haben am Freitag nach dem Geschäftsausblick des Bausoftware-Anbieters Kurs auf ihr Rekordhoch genommen. Sie setzten ihre Rally am Vormittag an der Spitze des MDAX mit einem Plus von 6,91 Prozent auf 147,00 Euro fort. Nach einer Rally um mehr als 53 Prozent im bisherigen Jahresverlauf fehlten damit nur noch etwas mehr als 5 Prozent bis zum Rekordhoch von 154,80 Euro aus dem September 2018.

Der überraschend gute Ausblick von Nemetschek impliziere ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft um 13 bis 15 Prozent im laufenden Jahr, schrieb Analyst Holger Schmidt vom Bankhaus Metzler in einer ersten Reaktion. In Zeiten einer weltweit trägeren Konjunktur und einer schwächeren Entwicklung des US-Häusermarktes scheine die Nachfrage nach Software robust zu sein.

