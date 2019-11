Delticom-Aktie bricht zweistellig ein: Delticom will sich nach Verlusten auf Reifen konzentrieren

Arbeitsplätze seien von den geplanten Umstrukturierungen nicht betroffen, teilte das Unternehmen am Freitag in Hannover mit. Das Geschäft mit Ersatzteilen und Schmierstoffen solle bereits Anfang 2020 eingestellt werden, die Beschäftigten würden in andere Sparten übernommen. Alle weiteren Geschäftsfelder außerhalb der Segmente Reifen und Kompletträder würden überprüft. Hintergrund sind Verluste in den ersten neun Monaten des Jahres.

Insgesamt verbuchte a href="/aktien/delticom-aktie">Delticom in dem Zeitraum nach eigenen Angaben einen operativen Verlust von 7,6 Millionen Euro, während ein Jahr zuvor noch ein Plus von 3,4 Millionen Euro in den Büchern stand. Der Konzern schraubte auch seine Erwartungen für den Jahresumsatz nach unten: Von 660 bis 690 Millionen Euro auf 650 bis 660 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt 280 Menschen.

Die Delticom-Aktie büßt im XETRA-Handel derzeit 11,52 Prozent ein auf 3,15 Euro.

