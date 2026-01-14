DAX25.356 -0,2%Est506.011 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 +1,3%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.939 +1,0%Euro1,1668 ±-0,0%Öl64,67 +0,6%Gold4.584 -0,3%
UN fordern Stopp von Gewalt und Internetblockade im Iran

13.01.26 11:52 Uhr

GENF (dpa-AFX) - Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, hat die Gewalt der Sicherheitskräfte im Iran gegen Demonstranten verurteilt. Er rief die iranischen Behörden dazu auf, Gewalt gegen friedliche Demonstranten umgehend einzustellen sowie Internet und Telefonleitungen wieder herzustellen.

"Das Töten friedlicher Demonstranten muss aufhören, und die Bezeichnung von Demonstranten als "Terroristen", um Gewalt gegen sie zu rechtfertigen, ist inakzeptabel", teilte Türk mit. Die Menschen hätten ein Recht darauf, dass ihre Forderungen gehört werden.

Die Berichte über Hunderte Tote und Tausende Festnahmen kann sein Büro nicht selbst verifizieren, weil es keinen Zugang zum Iran hat, wie ein Sprecher sagte. Die genannten Zahlen stammten aber aus vertrauenswürdige Quellen. Das Menschenrechtsbüro ist besorgt, was mit den Festgenommenen passiert. Nach den Protesten 2022 seien mindestens zwölf Teilnehmer hingerichtet worden, sagte der Sprecher./oe/DP/men