Unilever Aktie News: Unilever am Mittag in Rot

Die Aktie verlor um 01.06.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 44,44 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,30 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,64 EUR. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 13.875 Aktien.

Am 17.06.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,09 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.03.2022 (39,40 EUR). Abschläge von 12,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 39,21 GBP für die Unilever-Aktie.

Unilever ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,79 Prozent auf 13.782,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.328,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 26.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 20.07.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,72 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie schließt im Rallymodus: Unilever holt aktivistischen Investor Nelson Peltz ins Board

So schätzen die Analysten die Zukunft der Unilever-Aktie ein

Strategie: Mit Dividenden gegen die Inflation

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever plc

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock