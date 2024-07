Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagnachmittag im Aufwind

Kurs der Unilever

Die Aktie von Unilever gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 15:53 Uhr ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 43,89 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Unilever-Aktie bisher bei 43,94 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 43,62 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.402.530 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 18.06.2024 markierte das Papier bei 44,57 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Abschläge von 16,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Im Vorjahr erhielten Unilever-Aktionäre 1,71 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 44,92 GBP.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,80 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,80 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,75 EUR fest.

