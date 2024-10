Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever schiebt sich am Mittag vor

Notierung im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 48,55 GBP.

Das Papier von Unilever legte um 11:47 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 48,55 GBP. Im Tageshoch stieg die Unilever-Aktie bis auf 48,75 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 48,42 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 360.683 Unilever-Aktien.

Am 10.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,69 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,81 GBP am 23.01.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,19 Prozent.

Zuletzt erhielten Unilever-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,78 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,34 GBP an.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.02.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 29.01.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,90 EUR je Unilever-Aktie.

