Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever kommt am Montagvormittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Unilever zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Bei der Unilever-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 47,07 GBP.

Zum Vortag unverändert notierte die Unilever-Aktie um 09:07 Uhr im London-Handel bei 47,07 GBP. Die Unilever-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 47,10 GBP. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 46,88 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 46,89 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 68.607 Unilever-Aktien.

Am 10.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP an. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 6,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.06.2024 bei 42,49 GBP. Abschläge von 9,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,11 GBP.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 9,29 Mrd. GBP, gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,01 EUR fest.

