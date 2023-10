Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever kommt am Montagvormittag kaum vom Fleck

Kurs der Unilever

Die Aktie von Unilever hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Unilever-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 40,60 GBP.

Werte in diesem Artikel

Die Unilever-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 40,60 GBP. Die Unilever-Aktie legte bis auf 40,74 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Unilever-Aktie bis auf 40,57 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,69 GBP. Bisher wurden via London 36.026 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,83 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 37,98 GBP fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 6,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 43,75 GBP.

Am 25.07.2023 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Umsatz wurde auf 14.750,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.782,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 30.01.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,63 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie reagiert mit leichtem Plus: Berenberg senkt Ziel für Unilever auf 5160 Pence - 'Buy'

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 fällt zum Start

Carrefour-Aktie gewinnt: Carrefour kritisiert Nestlé & Co wegen Preiserhöhungen