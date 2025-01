Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever steigt am Mittag

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Unilever. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 45,96 GBP zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 45,96 GBP. In der Spitze legte die Unilever-Aktie bis auf 46,14 GBP zu. Bei 45,70 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 382.002 Unilever-Aktien.

Am 10.09.2024 markierte das Papier bei 50,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 8,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,92 Prozent.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2023 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,93 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 03.02.2011 vor. In Sachen EPS wurden 0,29 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 29.01.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,91 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Handelsende mit Gewinnen

STOXX-Handel: So performt der STOXX 50 am Nachmittag

Börse Europa in Grün: So bewegt sich der STOXX 50 mittags