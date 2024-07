Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever macht am Mittwochmittag Boden gut

Unilever im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Unilever. Zuletzt sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 43,14 GBP zu.

Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere um 11:48 Uhr 0,1 Prozent. Die Unilever-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 43,43 GBP aus. Den Handelstag beging das Papier bei 43,43 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 302.307 Unilever-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.06.2024 auf bis zu 44,57 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 3,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 36,81 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 14,68 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,71 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,22 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,34 EUR. Im letzten Jahr hatte Unilever einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 10,80 Mrd. EUR, gegenüber 10,80 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Unilever.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,75 EUR je Aktie.

