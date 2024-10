Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Kursverlauf

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 48,15 GBP.

Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 48,15 GBP. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 48,13 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,59 GBP. Bisher wurden heute 829.651 Unilever-Aktien gehandelt.

Am 10.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,34 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,55 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,81 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,48 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,78 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 47,34 GBP.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,90 EUR je Unilever-Aktie.

