Unilever Aktie News: Unilever am Montagmittag freundlich

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 42,03 EUR zu. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 42,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,05 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 17.577 Unilever-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2021 auf bis zu 51,09 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 21,57 Prozent wieder erreichen. Am 11.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,25 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 39,35 GBP für die Unilever-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 26.07.2022. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,10 Milliarden EUR – das entspricht einem Minus von 7,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,12 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 26.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2022-Bilanz am 02.02.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,65 EUR je Unilever-Aktie.

