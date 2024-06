Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Unilever. Zuletzt wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 43,37 GBP nach oben.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 43,37 GBP zu. Der Kurs der Unilever-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,54 GBP zu. Bei 43,45 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten 167.581 Unilever-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 43,56 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2024). Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 0,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 36,81 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2024). Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 17,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,71 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,78 EUR je Unilever-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 44,92 GBP.

Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,80 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,80 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,75 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

