Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

Unilever im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 47,83 GBP.

Werte in diesem Artikel

Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 47,83 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die Unilever-Aktie bis auf 47,72 GBP. Mit einem Wert von 47,85 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 54.491 Unilever-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,34 GBP. Dieser Kurs wurde am 10.09.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 5,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,81 GBP am 23.01.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 29,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,78 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,34 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Unilever wird am 13.02.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 29.01.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Unilever.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,90 EUR je Unilever-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten

Handel in Europa: STOXX 50 steigt am Nachmittag

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verliert mittags