Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever wird am Nachmittag ausgebremst

Notierung im Blick

Die Aktie von Unilever gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,8 Prozent auf 44,35 GBP.

Die Unilever-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 44,35 GBP abwärts. In der Spitze büßte die Unilever-Aktie bis auf 44,27 GBP ein. Bei 45,20 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 1.203.761 Stück.

Am 10.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP. Mit einem Zuwachs von 13,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (36,81 GBP). Mit einem Abschlag von mindestens 17,01 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,04 GBP für die Unilever-Aktie.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 vorlegen. Unilever dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.01.2026 präsentieren.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Handelsende mit Gewinnen

STOXX-Handel: So performt der STOXX 50 am Nachmittag

Börse Europa in Grün: So bewegt sich der STOXX 50 mittags