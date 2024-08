Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 47,35 GBP abwärts.

Die Unilever-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 47,35 GBP abwärts. Die Unilever-Aktie gab in der Spitze bis auf 47,11 GBP nach. Bei 47,60 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten via London 715.316 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 49,20 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 3,90 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,77 EUR. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 46,51 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 9,29 Mrd. GBP gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

