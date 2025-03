Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Unilever. Zuletzt ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 45,45 GBP.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 45,45 GBP. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 45,50 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,33 GBP. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 111.052 Stück gehandelt.

Am 10.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Am 18.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,30 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 17,93 Prozent Luft nach unten.

Unilever-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,92 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 48,67 GBP angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 03.02.2011. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Unilever am 31.07.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2025 3,15 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

