Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit stabiler Tendenz

So bewegt sich Unilever

Die Aktie von Unilever zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die Unilever-Aktie zeigte sich zuletzt im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 38,05 GBP an der Tafel.

Mit einem Wert von 38,05 GBP bewegte sich die Unilever-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Unilever-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,16 GBP zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Unilever-Aktie bisher bei 37,85 GBP. Bei 38,11 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 270.458 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 29.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,83 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,19 GBP. Mit einem Kursverlust von 2,26 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,90 GBP.

Unilever gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat Unilever mit einem Umsatz von insgesamt 15.739,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.800,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,39 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Unilever am 01.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Unilever die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Gewinne in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Start des Mittwochshandels steigen

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende leichter

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag schwächer