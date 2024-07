Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zieht am Mittag an

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,1 Prozent auf 43,96 GBP.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 43,96 GBP zu. Die Unilever-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 44,04 GBP aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,74 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 410.204 Unilever-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,57 GBP) erklomm das Papier am 18.06.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 36,81 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,28 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,78 EUR, nach 1,71 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,58 GBP an.

Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 10,80 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,80 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Am 24.07.2025 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,75 EUR im Jahr 2024 aus.

