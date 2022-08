Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Dienstagnachmittag um Nulllinie

Kaum Ausschläge verzeichnete die Unilever-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 04:22 Uhr bei 47,08 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 47,38 EUR. Die Unilever-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,99 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,38 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.825 Unilever-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 49,18 EUR erreichte der Titel am 13.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 4,28 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.03.2022 bei 39,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,86 GBP je Unilever-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 26.07.2022 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.782,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.328,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 01.02.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,47 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

