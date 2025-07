Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever präsentiert sich am Mittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Unilever konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,2 Prozent auf 44,97 GBP.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 44,97 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 44,98 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 44,68 GBP. Bisher wurden heute 243.042 Unilever-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 50,34 GBP. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 10,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 19.02.2025 Kursverluste bis auf 43,11 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 4,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,83 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,24 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 03.02.2011. Unilever hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 GBP je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 9,29 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Unilever dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,96 EUR je Aktie aus.

