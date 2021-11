Unilever Aktie News: Unilever im Plus

Die Unilever-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 45,87 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 45,89 EUR. Bei 45,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 8.070 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2020 erreichte der Anteilsschein mit 54,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Bei 43,10 EUR fiel das Papier am 26.02.2021 auf ein 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 43,00 GBP. Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,68 EUR je Aktie aus.

Unilever ist einer der weltweit größten Anbieter von Markenartikeln in den Bereichen Ernährung, Körperpflege, Parfum, Kosmetik sowie Wasch- und Reinigungsmittel. Der wesentliche Teil des Unilever-Geschäftes besteht aus der Herstellung und dem Vertrieb von täglich gebrauchten Markenartikeln. Die beiden Unternehmen Unilever N. V. und Unilever plc bilden eine lose Einheit, welche von einem gemeinsamen Management geleitet wird und vertraglich eng miteinander verbunden ist. Zu den Produkten des Unternehmens gehören unter anderem Deodorants, Körperpflegeprodukte, Haushaltsreiniger, Koch- und Backprodukte wie Dressings, Brotaufstriche und Tütensuppen sowie Getränke und Eiscreme. Unilever hält in seinen Produktkategorien einige weltweit bekannten Marken wie Axe, Dove, Domestos, Knorr, Magnum, Lipton und Ben & Jerry’s.

