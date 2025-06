Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Kurs der Unilever

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Unilever. Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 15:52 Uhr stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 46,42 GBP. Die Unilever-Aktie legte bis auf 46,73 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,27 GBP. Bisher wurden via London 515.901 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,67 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 8,08 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,48 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,83 EUR belaufen. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 48,66 GBP.

Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 23.07.2026.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

