Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagvormittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 44,85 GBP.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 44,85 GBP. Im Tageshoch stieg die Unilever-Aktie bis auf 44,85 GBP. Bei 44,71 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 64.196 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,81 GBP. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 17,94 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,81 EUR je Unilever-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,49 GBP je Unilever-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 03.02.2011 vor. Es stand ein EPS von 0,29 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unilever noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9,29 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Unilever am 13.02.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.01.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Unilever.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,92 EUR je Aktie belaufen.

