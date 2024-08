Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag tiefer

Blick auf Unilever-Kurs

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 47,05 GBP abwärts.

Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 47,05 GBP ab. Die Unilever-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,89 GBP nach. Mit einem Wert von 47,28 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via London 577.850 Unilever-Aktien den Besitzer.

Bei 49,20 GBP erreichte der Titel am 06.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 4,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 21,78 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Unilever-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,78 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,64 GBP.

Am 03.02.2011 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2010 endete. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 9,29 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 29.01.2026.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,88 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

STOXX-Handel: STOXX 50-Anleger greifen nachmittags zu

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind