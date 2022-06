Unilever Aktie News: Unilever am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Unilever-Aktie gab im XETRA-Handel um 21.06.2022 09:22:00 Uhr um 0,3 Prozent auf 41,80 EUR nach. Das Tagestief markierte die Unilever-Aktie bei 41,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,84 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 426 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 18,04 Prozent wieder erreichen. Am 11.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,40 EUR. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 6,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 38,86 GBP an.

Unilever ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.782,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.328,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Unilever am 26.07.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 20.07.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,74 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

