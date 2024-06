Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag mit stabiler Tendenz

So bewegt sich Unilever

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Unilever. Mit einem Wert von 44,30 GBP bewegte sich die Unilever-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Unilever-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 44,30 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Unilever-Aktie bisher bei 44,38 GBP. Die Unilever-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,26 GBP ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,32 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.015 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 44,57 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 36,81 GBP fiel das Papier am 23.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 16,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Unilever-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,71 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,78 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 44,92 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 03.02.2011. Es stand ein EPS von 0,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unilever noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 10,80 Mrd. EUR gegenüber 10,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,75 EUR je Unilever-Aktie.

