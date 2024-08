Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von Unilever zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Unilever-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 48,07 GBP.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 1,6 Prozent auf 48,07 GBP zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 48,19 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,80 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 571.659 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 49,20 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,35 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 36,81 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,78 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,64 GBP.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 GBP, nach 0,29 GBP im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 9,29 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Unilever am 13.02.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 29.01.2026 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,88 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

STOXX-Handel: STOXX 50-Anleger greifen nachmittags zu

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind