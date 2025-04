MTU baut Geschäft mit Triebwerksinstandhaltung in Nordamerika aus

DOW JONES--Der Triebwerkshersteller MTU erweitert im Wartungsgeschäft sein Portfolio in den USA um Instandhaltungsleistungen für LEAP- und GEnx-Triebwerke von CFM International und GE Aerospace. Dazu baut die MTU Maintenance ihren Standort im texanischen Fort Worth aus, wie der DAX-Konzern mitteilte. Das bisherige On-Site-Service-Center werde zu einem kompletten Instandhaltungsstandort mit umfangreichen Demontage-, Montage- und Testeinrichtungen ausgebaut. CFM International ist ein Gemeinschaftsunternehmen der französischen Safran und GE Aerospace.

Wer­bung Wer­bung

Aus den am Dienstag unterzeichneten Verträgen erwartet die MTU über die gesamte Laufzeit der beiden Programme ein Instandhaltungsvolumen in Milliardenhöhe.

Die LEAP-1A-Triebwerke kommen in der A320neo-Familie von Airbus zum Einsatz, die LEAP-1B-Triebwerke in der 737-Max-Familie von Boeing. Am Standort Fort Worth arbeitet die MTU Maintenance nun daran, die Voraussetzungen für die Einführung der LEAP-Triebwerke in den kommenden Jahren zu schaffen. Während des Hochlaufs unterstützt das weltweite MTU-Netzwerk mit entsprechender Kompetenz. Darüber hinaus wird die MTU künftig auch Kapazitäten für die Instandhaltung von GEnx-Triebwerken schaffen.

Wer­bung Wer­bung

Mit einem Anteil von 6,7 Prozent ist die MTU Risk- und Revenue-Sharing-Partner im GEnx-Programm, wie der Konzern weiter mitteilte. Das Unternehmen ist für die Entwicklung, Fertigung und Montage des Turbinenzwischengehäuses verantwortlich. Für das Turbinenzwischengehäuse führt die MTU am Standort in Hannover auch Instandhaltungsarbeiten durch.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2025 12:19 ET (16:19 GMT)