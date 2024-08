Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagvormittag höher

Blick auf Unilever-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Unilever. Zuletzt wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 48,14 GBP nach oben.

Die Unilever-Aktie konnte um 09:07 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 48,14 GBP. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 48,19 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,80 GBP. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 223.901 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.08.2024 auf bis zu 49,20 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,81 GBP. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 30,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Unilever-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,78 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,64 GBP an.

Am 03.02.2011 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2010 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,29 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unilever noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 29.01.2026 werfen.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,88 EUR je Aktie.

