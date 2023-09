Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Unilever im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Unilever. Zuletzt sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 41,46 GBP zu.

Um 11:48 Uhr wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 41,46 GBP nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 41,48 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 41,20 GBP. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 318.911 Aktien.

Am 29.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,83 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,98 GBP. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,88 GBP aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 25.07.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.750,00 EUR – ein Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 13.782,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Unilever die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,63 EUR je Unilever-Aktie.

Redaktion finanzen.net

