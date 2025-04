Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Unilever-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 48,24 GBP ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Unilever-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 48,24 GBP ab. Die Unilever-Aktie sank bis auf 48,22 GBP. Mit einem Wert von 48,96 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 571.643 Unilever-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 50,34 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 4,17 Prozent niedriger. Bei 38,46 GBP fiel das Papier am 24.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Unilever-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,88 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,64 GBP.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,29 GBP. Im letzten Jahr hatte Unilever einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,29 Mrd. GBP eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,11 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

