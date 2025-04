Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever fällt am Mittwochvormittag

So bewegt sich Unilever

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 48,38 GBP.

Das Papier von Unilever befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,9 Prozent auf 48,38 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 48,33 GBP aus. Den Handelstag beging das Papier bei 48,96 GBP. Zuletzt wechselten via London 133.879 Unilever-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 50,34 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 4,05 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.04.2024 bei 38,46 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,50 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,88 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,64 GBP je Unilever-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 03.02.2011. Das EPS lag bei 0,29 GBP. Im letzten Jahr hatte Unilever einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,11 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 tief in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in London: So steht der FTSE 100 am Freitagmittag