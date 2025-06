Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagmittag stabil

Unilever im Fokus

Die Aktie von Unilever zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 45,62 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Unilever-Aktie um 11:48 Uhr im London-Handel bei 45,62 GBP. Kurzfristig markierte die Unilever-Aktie bei 45,65 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Unilever-Aktie bis auf 45,18 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 45,34 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 219.819 Unilever-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,34 GBP. Dieser Kurs wurde am 10.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 10,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,67 GBP. Dieser Wert wurde am 03.07.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 6,47 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Unilever-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,48 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 48,66 GBP.

Am 03.02.2011 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2010 endete. Unilever hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 GBP je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

