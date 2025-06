Unilever im Fokus

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag mit positiven Vorzeichen

20.06.25 09:24 Uhr

Die Aktie von Unilever zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 45,93 GBP.

Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 45,93 GBP. Bei 46,05 GBP erreichte die Unilever-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 46,05 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via London 33.235 Unilever-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 50,34 GBP. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 8,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 42,67 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.07.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 7,10 Prozent Luft nach unten. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,83 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 48,66 GBP angegeben. Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 9,29 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte. Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Unilever wird am 31.07.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026. Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,00 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie Stoxx Europe 50-Wert Unilever-Aktie: Diese Dividendenausschüttung zahlt Unilever Unilever-Aktie in Grün: Unilever bestätigt Ausblick - nur geringe Auswirkungen durch US-Zölle Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock