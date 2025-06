Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag billiger

Unilever im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 46,02 GBP.

Die Unilever-Aktie gab im London-Handel um 09:07 Uhr um 0,3 Prozent auf 46,02 GBP nach. In der Spitze fiel die Unilever-Aktie bis auf 45,99 GBP. Bei 46,05 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 57.970 Unilever-Aktien den Besitzer.

Bei 50,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 9,39 Prozent wieder erreichen. Bei 42,67 GBP fiel das Papier am 03.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,28 Prozent.

Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 EUR je Unilever-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,66 GBP für die Unilever-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Es stand ein EPS von 0,29 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unilever noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 9,29 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umsetzen können.

Die Unilever-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 3,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

