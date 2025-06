Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit KursVerlusten

Unilever im Blick

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 45,92 GBP ab.

Werte in diesem Artikel

Um 11:46 Uhr rutschte die Unilever-Aktie in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 45,92 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Unilever-Aktie bis auf 45,86 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 46,05 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 212.408 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP an. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,63 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,67 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 7,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Unilever-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,83 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,66 GBP aus.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Unilever hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 GBP je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 9,29 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Unilever am 31.07.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,01 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Stoxx Europe 50-Wert Unilever-Aktie: Diese Dividendenausschüttung zahlt Unilever

Unilever-Aktie in Grün: Unilever bestätigt Ausblick - nur geringe Auswirkungen durch US-Zölle

Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell