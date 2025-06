Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Kursentwicklung

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 46,25 GBP.

Um 09:07 Uhr wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 46,25 GBP nach oben. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 46,35 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 46,31 GBP. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 62.024 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2024 auf bis zu 50,34 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 03.07.2024 Kursverluste bis auf 42,67 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 7,74 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Unilever-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,83 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,66 GBP an.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,29 Mrd. GBP gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Unilever am 31.07.2025 vorlegen. Am 23.07.2026 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,01 EUR je Aktie.

