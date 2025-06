Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag auf grünem Terrain

Unilever im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 46,32 GBP.

Um 11:49 Uhr ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 46,32 GBP. Im Tageshoch stieg die Unilever-Aktie bis auf 46,37 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 46,31 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 178.359 Unilever-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,68 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,67 GBP am 03.07.2024. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 8,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,66 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 03.02.2011. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 GBP je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,29 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,29 Mrd. GBP.

Die Unilever-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 3,01 EUR in den Büchern stehen haben wird.

