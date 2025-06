Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 46,05 GBP ab.

Die Unilever-Aktie gab im London-Handel um 09:07 Uhr um 0,6 Prozent auf 46,05 GBP nach. In der Spitze fiel die Unilever-Aktie bis auf 45,97 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,97 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 76.652 Unilever-Aktien.

Am 10.09.2024 markierte das Papier bei 50,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 8,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 03.07.2024 Kursverluste bis auf 42,67 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 7,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,83 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 48,66 GBP.

Am 03.02.2011 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2010 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 23.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,01 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

